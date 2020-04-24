Талибы* отказались соблюдать призыв президента Афганистана

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Террористическая группировка «Талибан» (организация запрещена в России) ответила отказом на призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к прекращению огня, сообщает телеканал Tolonews.

По словам главы государства, талибы продолжают совершать атаки на посты афганской армии, несмотря на подписанное перемирие. В четверг, 23 апреля, власти страны сообщили о 19 погибших военнослужащих в результате столкновения с террористами. Ранее Гани призвал группировку к прекращению огня на территории всей страны.

По словам представителя радикалов, прекращения огня не последует, пока «тысячи заключенных» талибов остаются в государственных тюрьмах, подвергаясь опасности заразиться коронавирусом.

Ранее США, «Талибан» и правительство Афганистана подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут страну за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей. В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5000 заключенных талибов.

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