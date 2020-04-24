США захотели вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий
Соединенные Штаты хотят вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере, говорится в стратегии Минэнерго США на сайте ведомства.
Министр Дэн Бруйетт заявил, что упадок промышленной базы страны в области ядерного топливного цикла за последние несколько десятилетий поставил под угрозу национальные интересы и национальную безопасность США.
В связи с этим американское ведомство предлагает принять «незамедлительные и смелые меры» по укреплению своей позиции на рынке. В частности, Минэнерго хочет помешать РФ и КНР установить прочные отношения с «рядом восточноевропейских и африканских государств». Помимо этого, стратегия предполагает наделение Комиссии по ядерному регулированию полномочиями «отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности».
В документе отмечается, что США в конечном итоге должны выйти на рынки, где пока доминируют Россия и Китай.
Эту стратегию уже передали президенту США Дональду Трампу на рассмотрение.
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