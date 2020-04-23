Глава академии имени Кирова отстранен от должности из-за заражения курсантов

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Начальник петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун освобожден от должности после заражения курсантов коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что Фисун «написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию».

Отмечается, что несмотря на все меры, в учебном заведении были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер, что привело к инфицированию части курсантов.

Ранее сообщалось, что у всех заразившихся болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. Количество заболевших не раскрывается.

По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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