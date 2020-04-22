В офисе Зеленского сообщили о подготовке новых списков пленных для обмена с Донбассом

В гуманитарной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины по-прежнему ведут работу по формированию списков для нового обмена пленными между Киевом и ДНР, ЛНР. Об этом сообщает офис президента Украины Владимира Зеленского.

Там указали, что работа в этом направлении участниками данной гуманитарной группы продолжена.

В апреле этого года Киев, ДНР и ЛНР обменялись пленными. Самопровозглашенные республики Донбасса передали 20 человек, а Киев — 14.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Передача в карантин: Украина и Донбасс завершили обмен

— Зеленский сообщил о переговорах с РФ об обмене удерживаемыми лицами

— Путин и Меркель оценили обмен удерживаемыми лицами между Киевом, ДНР и ЛНР