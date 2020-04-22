В офисе Зеленского сообщили о подготовке новых списков пленных для обмена с Донбассом
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В гуманитарной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины по-прежнему ведут работу по формированию списков для нового обмена пленными между Киевом и ДНР, ЛНР. Об этом сообщает офис президента Украины Владимира Зеленского.
Там указали, что работа в этом направлении участниками данной гуманитарной группы продолжена.
В апреле этого года Киев, ДНР и ЛНР обменялись пленными. Самопровозглашенные республики Донбасса передали 20 человек, а Киев — 14.
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