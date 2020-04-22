В офисе Зеленского сообщили о подготовке новых списков пленных для обмена с Донбассом

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Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, 29... Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, 29...
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, 29...
Reuters

В гуманитарной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины по-прежнему ведут работу по формированию списков для нового обмена пленными между Киевом и ДНР, ЛНР. Об этом сообщает офис президента Украины Владимира Зеленского.

Там указали, что работа в этом направлении участниками данной гуманитарной группы продолжена.

В апреле этого года Киев, ДНР и ЛНР обменялись пленными. Самопровозглашенные республики Донбасса передали 20 человек, а Киев — 14.

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