В Киеве рассказали о тестах на COVID у участников обмена с Донбассом
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали о результатах анализов на новый тип коронавируса COVID-19 у участников обмена пленными с Донбассом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой прошел 16 апреля.
По словам главы офиса Андрея Ермака, прибывшие в Киев участники обмена прошли тестирование на коронавирус, которое показало отрицательные результаты.
Он также добавил, что сейчас украинцы находятся на 14-дневном карантине, после которого сдадут анализы повторно.
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