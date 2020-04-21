В Киеве рассказали о тестах на COVID у участников обмена с Донбассом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/445/13050445/RIAN_3267715.HR-pic905-895x505-61418.jpg">

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали о результатах анализов на новый тип коронавируса COVID-19 у участников обмена пленными с Донбассом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой прошел 16 апреля.

По словам главы офиса Андрея Ермака, прибывшие в Киев участники обмена прошли тестирование на коронавирус, которое показало отрицательные результаты.

Он также добавил, что сейчас украинцы находятся на 14-дневном карантине, после которого сдадут анализы повторно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

— Число зараженных COVID-19 на Украине достигло 6 125