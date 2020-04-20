Роспотребнадзор советует возить на работу сотрудников, у которых нет своих машин
Роспотребнадзор советует компаниям использовать корпоративный транспорт, чтобы возить сотрудников на работу и домой, пишет РИА «Новости».
«С целью минимизации контактов для лиц, у которых отсутствует личный транспорт, рекомендуется доставка на работу (и с работы) транспортом предприятия, со сбором (высадкой) в определенных точках населенного пункта», — отмечается в рекомендациях ведомства.
Отмечается, что компаниям нужно дезинфицировать корпоративный транспорт.
В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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