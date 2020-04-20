Иракские СМИ сообщили местоположение нового главаря ИГ**

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Лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) Абу Ибрагим аль-Курейши в настоящее время находится на территории Ирака, передает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

Имеются подтвержденные данные о том, что аль-Курейши находится в Ираке, сообщает СМИ. При этом лишь узкий круг руководства ИГ знает, как он выглядит.

По данным телеканала, иракские и американские специалисты с февраля ведут работу по идентификации главаря ИГ, возглавившего организацию после убийства Абу Бакра аль-Багдади. В свою очередь, иракские органы безопасности проводят спецоперации по поиску баз и укрытий террористов.

О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа Соединенных Штатов в сирийской провинции Идлиб объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп.

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