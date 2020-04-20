ВМС США заявили об «опасном сближении» российского Су-35 с американским самолетом
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В ВМС США заявили, что российский истребитель Су-35 «опасно приблизился» к морскому патрульному самолету P-8A Poseidon. Об этом сообщает ТАСС.
Американские военные уточнили, что инцидент произошел над Средиземным морем.
По их словам, дважды в течение 100 минут патрульный самолет был перехвачен Су-35, причем во второй раз действия российского истребителя были оценены как «небезопасный и непрофессиональный».
В ВМС США добавили, что во второй раз Су-35 якобы приблизился к P-8A Poseidon менее, чем на восемь метров.
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