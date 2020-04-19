Российские ВС провели патрулирование в Алеппо и Хасеке

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Российская военная полиция в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлёва.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо, <...> в провинции Хасеке», — сказал Журавлев.

Он также добавил, что к операции привлечены силы армейской авиации. Они провели воздушное наблюдение по маршруту аэродром Квайрес — аэродром Метрас — Айн-Иса — Махмудли — аэродром Квайрес.

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