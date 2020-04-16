Минобороны получило одну из мощнейших пушек в мире в улучшенном варианте

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Входящее в «Уралвагонзавод» Ростеха предприятие «Уралтрансмаш» поставило первую модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка» Министерству обороны России. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Теперь «Уралтрансмаш» должен выполнить задачу по серийной модернизации пушки в рамках гособоронзаказа на 2020-2022 годы, рассказали в министерстве.

Обновленная техника получила новую ходовую часть и электронику, благодаря чему значительно повышены ее тактико-технические характеристики.

2С7М «Малка» является модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион», созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных самоходных пушек в мире. Данная пушка предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

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