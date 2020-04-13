Перечислены цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

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Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО), полковник запаса Сергей Хатылев рассказал о перспективах ПВО С-500 «Прометей» в России. Об этом сообщает mk.ru.

По его словам, данный комплекс способен решать несколько задач: обнаруживать и уничтожать обычные аэродинамические цели, а также сбивать баллистические цели на всех участках траектории полета.

Кроме того, «Прометей» может уничтожать цели, находящиеся на высоте до 200 километров и на дальности до 600 километров. А благодаря методу разделения, локаторы могут параллельно ударять по целям, летящим на максимальных и на небольших высотах.

Хатылев заключил, что с увеличением количества и качества этих изделий, можно будет говорить о создании противокосмического оружия и Воздушно-космической обороны России.

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