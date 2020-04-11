Грузия и НАТО провели совместные учения в Черном море
Пять кораблей НАТО и два патрульных катера класса Island, принадлежащих Грузии, провели совместные учения в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу грузинского МВД.
Отмечается, что второе постоянное подразделение альянса посетило грузинский порт Поти.
В маневрах участвовали судна P-23 «Очамчира» и P-25 «Диоскурия» департамента береговой охраны погранполиции МВД Грузии.
По словам представителя грузинской береговой охраны Бадри Шенгелии, стороны придерживались рекомендаций по борьбе с коронавирусом Всемирной организации здравоохранения и Национального центра по контролю над заболеваниями.
Контакты между моряками были максимально ограничены, учения прошли в форме обмена информацией между кораблями с использованием сигнального света и флагов.
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