Коронавирус выявлен у 50 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль»
Заражение коронавирусом подтвердили у полусотни членов экипажа французского авианосца «Шарль де Голль», судно все еще находится в плаванье, сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.
Врачи медицинской службы ВС отправлены на борт.
«Тесты подтвердили 50 случаев заражения COVID-19 среди экипажа», — сообщили в военном ведомстве.
В настоящее время моряки изолированы в специальных помещениях на авианосце. Об их состоянии не сообщается.
Отмечается, что судно досрочно завершает свое плавание по распоряжению командования. Авианосец сейчас движется в сторону Гибралтарского пролива, чтобы вернуться во французский Тулон.
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