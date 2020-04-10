Коронавирус выявлен у 50 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль»

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Заражение коронавирусом подтвердили у полусотни членов экипажа французского авианосца «Шарль де Голль», судно все еще находится в плаванье, сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.

Врачи медицинской службы ВС отправлены на борт.

«Тесты подтвердили 50 случаев заражения COVID-19 среди экипажа», — сообщили в военном ведомстве.

В настоящее время моряки изолированы в специальных помещениях на авианосце. Об их состоянии не сообщается.

Отмечается, что судно досрочно завершает свое плавание по распоряжению командования. Авианосец сейчас движется в сторону Гибралтарского пролива, чтобы вернуться во французский Тулон.

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