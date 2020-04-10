Источник: РФ выделит 100 млрд рублей на постройку первых двух вертолетоносцев

На заводе «Залив» в Крыму будут построены первых два российских универсальных десантных кораблей (УДК), соответствующий контракт будет заключен в конце апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, вертолетоносцы обойдутся России «чуть менее 100 млрд рублей».

Он уведомил, что закладка кораблей на керченском заводе «Залив» должна произойти в первых числах мая.

Как заявил источник, согласно планам, передача головного судна флоту состоится в 2026 году, а «второго вертолетоносца - в 2027 году».