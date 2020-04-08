Медведев: США пытаются сорвать продление СНВ-3

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты постоянно создают препятствия для продления срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает ТАСС.

Медведев напомнил, что Россия неоднократно ставила вопрос о продлении СНВ-3 после 5 февраля 2021 года.

По его мнению, позиция Госдепартамента о присоединении к договору КНР и о распространении СНВ-3 в нынешнем виде на новейшие российские вооружения выглядит абсолютно нереалистичной.

«Складывается впечатление, что Вашингтон стремится «заболтать» и сорвать продление документа, который чрезвычайно важен для поддержания стратегической стабильности в мире», — заключил зампред Совбеза.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова продлить российско-американский договор СНВ-3. По его словам, Россия начнет предпринимать необходимые внутригосударственные меры, как только аналогичное решение примет Вашингтон. При этом на сегодняшний день вопрос участия США в соглашении остается открытым. В частности, потому, что американская сторона хочет присоединить к нему Китай.

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