Источник: второй полет Ил-112В могут перенести из-за коронавируса

Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина/РИА Новости

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Сроки второго полета новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут скорректировать из-за коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Эпидемиологическая ситуация может скорректировать сроки второго полета Ил-112В, так как на предприятии (ВАСО) введен специальный режим работы», - пояснил источник.

При этом, по его данным, на реализацию всей программы это не повлияет.

Ранее генеральный директор авиакомплекса имени Ильюшина Юрий Грудинин сообщил, что второй полет Ил-112В состоится в апреле.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который был разработан в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Предполагается, что самолет заменит устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году, а к 2032-му уже 90%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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