Талибы* обвиняют США в нарушении соглашения
Террористическое движение «Талибан» (организация запрещена в России) обвиняет США и их союзников в нарушении соглашения, сообщает Tolo News со ссылкой на официальное заявление талибов.
Задержка освобождения пяти тысяч заключенных из-под стражи правительства Афганистана и нападения на объекты «Талибана» свидетельствуют о нарушении сделки, говорится в заявлении.
При этом талибы утверждают, что выполнили свою часть соглашения и сократили атаки в городах. Движение призывает США и их союзников соблюдать условия сделки.
Ранее США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.
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