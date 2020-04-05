Талибы* обвиняют США в нарушении соглашения

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Террористическое движение «Талибан» (организация запрещена в России) обвиняет США и их союзников в нарушении соглашения, сообщает Tolo News со ссылкой на официальное заявление талибов.

Задержка освобождения пяти тысяч заключенных из-под стражи правительства Афганистана и нападения на объекты «Талибана» свидетельствуют о нарушении сделки, говорится в заявлении.

При этом талибы утверждают, что выполнили свою часть соглашения и сократили атаки в городах. Движение призывает США и их союзников соблюдать условия сделки.

Ранее США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.

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