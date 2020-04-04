В Сербию прибыли все 11 российских военных самолетов для борьбы с COVID-19

Все 11 российских военных самолетов прибыли в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что последний из обещанных российской стороной бортов военно-транспортной авиации ВКС России прилетел на аэродром «Батайница», который расположен в 20 км северо-западнее Белграда.

Как известно, отправленные Россией самолеты Ил-76 привезли в Сербию оборудование для проведения эпидемиологической диагностики и дезинфекционных мероприятий, а также военных специалистов.