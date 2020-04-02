В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/887/12545887/RIAN_5520392.HR-pic905-895x505-10168.jpg">

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание УНИАН со ссылкой на пресс-службу командования медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что в настоящее время в изоляции в общей сложности находятся 140 военнослужащих.

Заразилась COVID-19 работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя. По данным издания, с конца марта она проходила амбулаторное лечение из-за ОРЗ (Острое респираторное заболевание).

1 апреля ее состояние ухудшилось, в связи с чем врача госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу, где у нее диагностировали коронавирус.

В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное.

По состоянию на 2 апреля на Украине зафиксировано 804 случая заражения коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украине предрекли «итальянский сценарий» с коронавирусом

— Зеленский нашел сходство между коронавирусом и радиацией

— На Украине число заразившихся коронавирусом приближается к 800