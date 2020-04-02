В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание УНИАН со ссылкой на пресс-службу командования медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что в настоящее время в изоляции в общей сложности находятся 140 военнослужащих.
Заразилась COVID-19 работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя. По данным издания, с конца марта она проходила амбулаторное лечение из-за ОРЗ (Острое респираторное заболевание).
1 апреля ее состояние ухудшилось, в связи с чем врача госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу, где у нее диагностировали коронавирус.
В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное.
По состоянию на 2 апреля на Украине зафиксировано 804 случая заражения коронавирусом.
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