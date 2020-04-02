В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

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Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в Минобороны и Кремле.

Так, рассматривается возможность переноса мероприятия на осень и проведение его в полноформатном режиме.

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны.

Второй вариант — проведение парада Победы 9 мая без зрителей.

Кроме того, рассматривается перенос мероприятия на начало ноября.

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