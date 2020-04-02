Трамп призвал Иран к переговорам

Американский президент Дональд Трамп обратился к иранскому правительству с призывом провести переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, США смогут быстро достичь договоренностей с Ираном. Глава Белого дома ответил, что представителям двух стран необходимо «просто созвониться».

«Я просто думаю, что они гордые люди и их руководство гордое. Гордое, как все мы», — добавил Трамп.

Он также подчеркнул, что американские власти не нацелены на враждебные отношения. Американский лидер уточнил, что в случае проявления враждебности со стороны Ирана, «они пожалеют об этом как ни о чем другом».

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