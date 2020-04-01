В Сирии возобновили поставку продуктов в пострадавшие провинции по трассе М5

В Сирии благодаря взятию под контроль сирийской армией трассы М5 и обеспечению безопасного проезда по ней наладились поставки продуктов в пострадавшие от боевиков провинции Алеппо и Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

Трасса М5 связывает Дамаск и Алеппо. До недавнего времени проезд по части этой трассы был невозможен, так как она находилась под контролем боевиков.

Заместитель губернатора одной из центральных сирийских провинций Хама Амер Султан рассказал, что после освобождения трассы от террористов из Хамы в пострадавшие районы ежедневно отправляют продовольствие и предметы первой необходимости.