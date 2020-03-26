Военные батальона НАТО в Литве заразились коронавирусом

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20 военных международного батальона НАТО, дислоцированного в Литве, заражены коронавирусом. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на капитана Эверт-Яна Даниэлса.

«Есть и другие подтвержденные случаи. В данный момент в целом 20 случаев», — сказал офицер.

Он не уточнил гражданство заболевших, лишь добавил, что двоих голландских военных доставили в Нидерланды.

В настоящее время из-за ситуации с вирусом военные учения ведутся лишь внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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