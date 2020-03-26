Al Arabiya: две ракеты упали у посольства США в Багдаде

По меньшей мере две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США. Об этом сообщает Al Arabiya.

О пострадавших и разрушениях информации пока нет.

«Зеленая зона» Багдада — район, где располагаются основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.

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