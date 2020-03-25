Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, такая возможность обсуждается, но решение еще не принято.

«Вопрос, безусловно, обсуждается. Пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается. Это еще предстоит решить с учетом того, как развивается эпидемиологическая ситуация. Разные варианты рассматриваются», — заявил Песков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны рассказало о подготовке парада 9 мая в условиях борьбы с вирусом

— Подтвердил участие: Мадуро приедет на Парад в Москву

— В Кремле приветствуют решение США отправить в Москву советника Трампа