Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, такая возможность обсуждается, но решение еще не принято.
«Вопрос, безусловно, обсуждается. Пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается. Это еще предстоит решить с учетом того, как развивается эпидемиологическая ситуация. Разные варианты рассматриваются», — заявил Песков.
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