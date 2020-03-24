Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористе заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА «Новости».

По имеющейся информации, устройства сработали в районе поселения Сфухон. Повреждены два бронеавтомобиля. Двое турецких военных получили ранения.

Сообщается, что террористы продолжают дестабилизировать ситуацию в Идлибе.

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