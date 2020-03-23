В ВС РФ заявили, что отправка военных в Италию не снизит боеспособность химвойск
Отправка в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ никак не повлияет на боеспособность данного рода войск и их способность выполнять задачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Он подтвердил, что в Италию отправлена только одна лаборатория из 15, которые есть в войсках РХБЗ.
«Военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства», — отметил Кириллов.
Как стало известно, для проведения специальной обработки в Италию было отправлено 20 из 2065 машин, а также 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск РХБЗ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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