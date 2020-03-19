Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американского посла Джона Салливана.

Салливан отметил, что США чтят память о победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Празднование 75-летия Победы пройдет 9 мая в Москве. Свое присутствие подтвердили лидеры 17 стран.

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