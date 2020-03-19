В Сирии найдено место гибели летчика Романа Филипова
В сирийской провинции Идлиб нашли место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого был сбит 3 февраля 2018 года, передает РИА «Новости».
Место крушения нашел шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.
Журналист рассказал, что для поиска были использованы стоп-кадры из видеоролика, который распространяли террористы.
«И вот так с картинкой сверяли каждый валун, каждый такой инжир, их здесь тысячи в результате, место нашли. Здесь погиб герой России гвардии майор Филипов», — сказал Поддубный.
На фото видно камень в поле недалеко от поселения Маасаран, укрывшись за которым Филипов принял неравный бой с террористами.
3 февраля 2018 года в небе над провинцией Идлиб на северо-западе Сирии его самолет-штурмовик ВКС России Су-25СМ был атакован с земли. После того как самолет получил попадание в правое крыло, летчик пытался сманеврировать и уйти из зоны поражения, однако управление самолетом было нарушено. Филипов катапультировался, успев доложить о своем решении командованию. Приняв бой на земле, он подорвал себя и боевиков гранатой.
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