Источник назвал основное препятствие для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Источник в силовых структурах рассказал РИА «Новости», что мешает кораблям НАТО проводить разведку у берегов Крыма в Черном море.

Он отметил, что береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются основным препятствием для разведывательной деятельности кораблей альянса.

«Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят», — заключил собеседник.

Факт проведения разведки НАТО в Черном море источник назвал «попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети».

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