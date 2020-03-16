Источник назвал основное препятствие для кораблей НАТО при разведке у Крыма
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Источник в силовых структурах рассказал РИА «Новости», что мешает кораблям НАТО проводить разведку у берегов Крыма в Черном море.
Он отметил, что береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются основным препятствием для разведывательной деятельности кораблей альянса.
«Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят», — заключил собеседник.
Факт проведения разведки НАТО в Черном море источник назвал «попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети».
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