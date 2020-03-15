Военным США рекомендовали не жать друг другу руки и не обниматься

Глава Пентагона Марк Эспер дал распоряжение повысить уровень охраны здоровья в штаб-квартире ведомства в штате Виргиния из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что уровень был повышен до третьей категории «Браво» по пятибалльной шкале минобороны США. Согласно предписаниям данной категории, военным и другим сотрудникам ведомства рекомендуется избегать физических контактов друг с другом, в том числе не пожимать руки и не обниматься. Также стоит отказаться от необязательных поездок, особенно в места, где есть вспышка коронавируса.

Также до категории «Чарли» был повышен уровень защиты в домах ветеранов в городе Вашингтон и в штате Миссисипи.

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