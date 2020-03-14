Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
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Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС
Объект расположен к северу от иракской столицы. Уточняется, что военная база используется силами коалиции во главе с Соединенными Штатами.
Согласно имеющимся данным, более десяти ракет упали на территорию базы.
Данных о пострадавших пока нет.
Стоит отметить, что это не первое нападение на эту базу.
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