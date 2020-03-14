Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС

Объект расположен к северу от иракской столицы. Уточняется, что военная база используется силами коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Согласно имеющимся данным, более десяти ракет упали на территорию базы.

Данных о пострадавших пока нет.

Стоит отметить, что это не первое нападение на эту базу.

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