Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США

Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.

Военный утверждает, что предложения по бюджету на 2021 год предполагают списание трети парка бомбардировщиков В-1 Lancer, а также отмену программы модернизации модели B-2.

Кроме того, по словам Ло, значительного обновления двигателей и других систем для повышения своей эффективности требует самолет B-52, находящийся на вооружении ВВС США с 1955 года.

Генерал добавил, что новейший бомбардировщик B-21, который находится на стадии разработки, сможет усилить американскую авиацию не меньше чем через 10 лет. В то время как потребность Соединенных Штатов в бомбардировщиках растет.

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