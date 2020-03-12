Сирийские военные обнаружили тюрьму боевиков в освобожденном пригороде Алеппо

Сирийские военные обнаружили в недавно освобожденном от боевиков городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму в здании бывшей фабрики мороженого, передает ТАСС.

Один из военнослужащих сирийской армии Хаджар рассказал, что тюрьма состояла из нескольких камер, где держали в том числе женщин и детей, всего больше 500 человек. При обнаружении везде были разбросаны вещи заключенных и комбинезоны тех, кого планировали публично казнить. Он также рассказал о ямах с канализационными стоками, куда бросали тех, кого считали особо опасными или провинившимися.

По словам военнослужащего, террористы приговаривали местных жителей к смертной казни даже за незначительные проступки: нарушение комендантского часа, невыплату долга, появление женщины на людях с непокрытой головой и даже за неоказание уважения террористам.