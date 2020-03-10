США доставляют в Ирак оборонные системы для защиты от Ирана

США перебрасывают в Ирак системы противоракетной и противовоздушной обороны, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи. Об этом сообщает ТАСС.

Доставка оборонных систем осуществляется с целью защиты от потенциальных атак со стороны Ирана, отметил Маккензи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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