Танки Т-90М «Прорыв» впервые будут представлены на параде Победы в Москве

На предстоящем параде Победы на Красной площади в Москве впервые будут продемонстрированы танки Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник отметил, что госиспытания Т-90М уже завершены и машины скоро начнут поступать в войска.

Т-90М является модернизированной версией Т-90А, который была спроектирована в рамках ОКР «Прорыв-3». Он отличается от предшественника наличием башенного модуля с многослойным бронированием и 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, а также расположением боеукладка в новой модели вне боевого отделения. На Т-90М появилась высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым «Кордом МТ». Кроме того, танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт».

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