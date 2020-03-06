Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд перед процессом по МН17

Официальный представитель МИД Росии Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов пытаются оказать давление на суд Гааги перед началом заседания по делу крушения малайзийского Boeing МН17. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Действия властей Нидерландов явно свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги накануне судебного процесса по делу MH17», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в Нидерландах по мере приближения ко дню судебного процесса набирает обороты информационная кампания, целью которой является формирование общественного мнения таким образом, чтобы компенсировать пробелы в доказательной базе.

Захарова также отметила, что инициатива медийной пропаганды исходит от прокуратуры Нидерландов, которая возглавляет работу Совместной следственной группы.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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