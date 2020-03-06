Пентагон хочет, чтобы Россия «изменила свое плохое поведение»

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что учения Defender Europe 2020 («Защитник Европы 20») проведут в Европе, чтобы призвать Россию «изменить ее плохое поведение», цитирует «Интерфакс».

Министр рассказал, что уже свыше 20 тысяч солдат США прибыли в Европу. По его словам, главной целью мероприятий является – попытка достучаться до России и призвать ее «изменить поведение».

Кроме того, в Европейском командовании США заявили о приверженности страны поддержке НАТО и защите Европы.

Известно, что в Defender Europe 2020 помимо Соединенных Штатов поучаствуют еще 18 стран. Учения пройдут на территории Германии, Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Эстонии. В них будут задействованы около 40 тысяч человек.

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