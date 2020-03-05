Трамп намерен предложить России и Китаю трехсторонний контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп планирует представить России и Китаю инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями, передает РИА «Новости».

«Я буду предлагать смелую новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений», — сказано в письме американского главы.

В ООН письмо зачитал замгоссекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд. Мероприятие было приурочено к 50-летию со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.

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