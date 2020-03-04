НАТО осуждает действия России и сил Асада в Сирии

Североатлантический альянс осуждает действия правительственных сил и России в Сирии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом сообщает ТАСС.

НАТО выступает с осуждением неизбирательных бомбардировок, проводимых силами режима сирийского президента Башара Асада и Россией, отметил Столтенберг. Он подчеркнул, что данные действия привели к усилению потока беженцев в Турцию.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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