Протурецкие силы дважды пытались атаковать Серакаб

Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции предприняли две безуспешные попытки атаковать удерживаемый сирийскими военными город Серакаб в Идлибе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, турецкая сторона понесла серьезные потери в ходе штурма сирийских позиций. Боевикам пришлось отступить, после чего они попытались еще раз атаковать их, однако и эта попытка оказалась бесперспективной.

При этом военные Сирии наступают на позиции боевиков, которые располагаются западнее от Серакаба. Кроме того, по имеющимся данным, на юге Идлиба инициатива находится у сирийской стороны, военные продолжают наступать.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть.

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