Министры обороны Эстонии и США назвали РФ главной угрозой для НАТО

Министры обороны Эстонии и США Юри Луйк и Марк Эспер в ходе переговоров в Вашингтоне заявили, что Россия является главной угрозой безопасности для НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министры отметили, что РФ обладает существенным временным преимуществом для перемещения войск близ региона Балтии.

Луйк призвал своего американского коллегу регулярно проводить совместные учения в условиях кризиса и войны.

Оба министра обратили внимание на важность предстоящих военных маневров Defender-Europe 2020, в которых ведущая роль будет принадлежать Соединенным Штатам.

По данным эстонского министра, на учениях будет отрабатываться региональная структура управления и прием союзников как по земле, так и по воде, и по воздуху.

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