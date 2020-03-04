Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР. Об этом сообщил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает РИА «Новости».

Россия и Германия договорились о передаче этих сведений еще осенью прошлого года. Известно, что всего в архиве должно говорится о сотнях тысяч советских военнопленных и погибших в плену.

Дипломат выразил надежду, что, когда Москва получит данные, то судьбы многих людей прояснятся.

«И это внесет свой вклад... в примирение»,— отметил Андреас фон Гайр.

В январе Центральное разведывательное управление (ЦРУ) также рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере.

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