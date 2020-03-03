ЦПВС: Турция пытается вытеснить в Грецию 130 тыс. беженцев из Сирии

Начальник российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв уведомил, что турецкие власти вытесняют на греческую территорию порядка 130 тысяч сирийских беженцев, которые до этого были во временных лагерях на границе Сирии и Греции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что две трети из них не относятся к гражданам Сирии.

«Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Турция выдавливает этих людей в Греческую республику», — заявил Журавлев.

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