ЦПВС: Турция пытается вытеснить в Грецию 130 тыс. беженцев из Сирии

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Беженцы на северо-востоке Сирии, октябрь 2019 года Беженцы на северо-востоке Сирии, октябрь 2019 года
Беженцы на северо-востоке Сирии, октябрь 2019 года
Rodi Said/Reuters

Начальник российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв уведомил, что турецкие власти вытесняют на греческую территорию порядка 130 тысяч сирийских беженцев, которые до этого были во временных лагерях на границе Сирии и Греции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что две трети из них не относятся к гражданам Сирии.

«Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Турция выдавливает этих людей в Греческую республику», — заявил Журавлев.

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