Песков прокомментировал риск конфронтации РФ и Турции в Идлибе

В Кремле надеются, что российским и турецким военным удастся минимизировать риск конфронтации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что военные двух стран находятся в диалоге.

«Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, которые осуществляются военными двух стран», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном риске конфронтации в Идлибе.

В конце февраля силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего 33 из них погибли и более 30 ранены. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская сторона, в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.