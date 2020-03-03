В минобороны Турции сообщили о результатах операции «Весенний щит»

Министерство Турции опубликовало в своем Twitter итоги операции турецкой армии под названием «Весенний щит» в Сирии.

По информации ведомства, военная операция происходила в ночь с 2 на 3 марта. В результате было уничтожено более 20 объектов сирийской армии: 1 самолет, 1 беспилотник, 6 танков, 5 гаубиц, 2 системы противовоздушной обороны, 3 боевые бронированные машины, 5 вооруженных пикапов, 6 боевых машин и 1 склад боеприпасов.

Кроме того, в минобороны уточнили, что в ходе операции были ликвидированы 327 военнослужащих САР.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены более 30 человек.

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