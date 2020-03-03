Шойгу рассказал, как много россиянок служат в армии

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Военнослужащие парадных расчетов на генеральной репетиции военного парада на Красной площади, май... Военнослужащие парадных расчетов на генеральной репетиции военного парада на Красной площади, май...
Военнослужащие парадных расчетов на генеральной репетиции военного парада на Красной площади, май...
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в вооруженных силах страны насчитывается более 41 тыс. военнослужащих-женщин. Об этом сообщает RT.

По его словам, из них около 4 тыс. человек являются офицерами, 44 — полковниками.

Кроме того, как отметил министр, в настоящее время в военных учебных заведениях обучается почти 1150 курсанток.

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