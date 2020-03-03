Шойгу рассказал, как много россиянок служат в армии
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в вооруженных силах страны насчитывается более 41 тыс. военнослужащих-женщин. Об этом сообщает RT.
По его словам, из них около 4 тыс. человек являются офицерами, 44 — полковниками.
Кроме того, как отметил министр, в настоящее время в военных учебных заведениях обучается почти 1150 курсанток.
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