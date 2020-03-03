В США оценили сотрудничество России по Договору по открытому небу

Россия поступила «в духе сотрудничества», сняв ряд ограничений в рамках по Договора по открытому небу, заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский постпред высоко оценил разрешение России на проведение полета около Калининграда. Также российские власти отказались от ограничения на полеты над районом проведения крупных военных учений, добавил Гилмор, не сообщив подробностей.

Кроме того, он заверил в приверженности США выполнению договорных обязательств и выразил надежду, что Россия также будет соблюдать свои обязательства.

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