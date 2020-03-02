Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане
Боевики террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России) заявили, что возобновляют военные действия против правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
По словам боевиков, время «снижения уровня насилия» закончилось.
Ранее власти страны и талибы условились снизить уровень насилия на семь дней с 21 февраля. Также США и «Талибан» (организация запрещена в России) подписывали между собой мирное соглашение.
«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп намерен лично встретиться с лидерами Талибана (организация запрещена в России)*»
— Зариф заявил о «капитуляции» США в Афганистане
— Помпео заверил в отсутствии дополнительных тайных договоренностей с талибами