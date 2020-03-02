Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане

Боевики террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России) заявили, что возобновляют военные действия против правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.

По словам боевиков, время «снижения уровня насилия» закончилось.

Ранее власти страны и талибы условились снизить уровень насилия на семь дней с 21 февраля. Также США и «Талибан» (организация запрещена в России) подписывали между собой мирное соглашение.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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