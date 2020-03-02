Экс-замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП, сообщает РИА «Новости».
По словам руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина, Шуралев трагически погиб в ДТП на 84-ом году жизни. Советского военачальника насмерть сбил автомобиль недалеко от дома.
Как отмечается, на прошлой неделе Шуралев посетил похороны последнего маршала СССР Дмитрия Язова.
Шуралев занимал должность заместителя Министра обороны в 1990-1991 годах. С декабря 1991 года он был начальником Высших офицерских курсов «Выстрел». В 1992 году военачальник стал ведущим аналитиком Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ.
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